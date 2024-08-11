Белград, 11 августа, 2024, 11:31 — ИА Регнум. На массовый протест против открытия рудников по добыче лития, который состоялся в центре Белграда, вышли от 24 до 27 тыс. человек, заявил 10 августа глава МВД Сербии, вице-премьер Ивица Дачич.

Александр Дзюба/ТАСС

«Сам митинг на Теразие (центральная площадь Белграда. ― Прим. ред.) прошло мирно, и полиция оценивает, что там было от 24 до 27 тыс. человек», ― процитировал Дачича официальный аккаунт МВД Сербии.

Однако после собрания организаторы действовали вопреки всему, что написали в отчете о публичном собрании, подчеркнул Дачич. Демонстранты нарушили общественный порядок. Перекрыв движение, они поставили под угрозу безопасность граждан.

Министр отметил, что блокирование Прокопского железнодорожного вокзала соответствовало «рецепту цветных революций».

Ранее 11 августа ИА Регнум передавало, что участники акции протеста в Белграде заблокировали автобусную станцию, железнодорожную станцию и мост через реку Сава на главной магистральной автодороге из Будапешта.

Залежи ядарита, содержащего литий, обнаружили под Лозницей в районе реки Ядар в 2004 году. В январе 2022 года правительство Сербии отказалось от проекта по добыче лития из-за массовых протестов экоактивистов. В июне этого года президент страны Александр Вучич допустил возможность начала добычи лития компанией Rio Tinto Sinfer в 2028-м.

10 августа Вучич заявил, что Россия по официальным каналам сообщила Сербии о готовящихся в стране массовых беспорядках. Их целью является осуществление в Сербии государственного переворота. Сербская газета «Вечерние новости» двумя днями ранее писала, что представители прозападной оппозиции в стране хотят использовать запланированные на 10 августа в Белграде протесты для захвата президентского дворца. Также утверждалось о подготовке покушения на главу государства.