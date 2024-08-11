Эксперт назвала рабочие профессии с самыми высокими средними зарплатами
Москва, 11 августа, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Среди рабочих специальностей в России наиболее высокую заработную плату предлагают слесарям, комплектовщикам и электромонтажникам, причём у последних она составляет до 103,4 тыс. рублей. Об этом 11 августа рассказала директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса «Работа. ру» Елена Артемьева.
«В среднем на наибольшее зарплатное предложение среди рабочих специалистов могут рассчитывать электромонтажники (103,4 тыс. рублей), на втором месте находятся комплектовщики (86,6 тыс. рублей), на третьем — слесари (85,4 тыс. рублей)», — привело её слова RT.
Эксперт уточнила, что предложения по зарплате для разнорабочих в среднем составляют 78 тыс. рублей, для электромонтеров — 76,8 ты. рублей и для электриков — 71,1 тыс. рублей.
При этом грузчикам предлагают в среднем по 52 тыс. рублей, а газовщикам — 48,7 тыс. рублей, добавила Артемьева.
Как сообщало ИА Регнум, 8 августа из данных сервиса крупной российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter стало известно, что наиболее низкую зарплату в стране получают дворники, уборщики, учителя, няни, охранники и психологи. Отмечалось, что также в список профессий с низкой зарплатой входят артисты, мерчандайзеры и кассиры-операционисты.
Президент России Владимир Путин 29 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости увеличения размера минимальной заработной платы (МРОТ) к 2030 году до 35 тыс. рублей. Глава государства подчеркнул, что МРОТ индексируют с опережением инфляции и темпов роста средней зарплаты.