Москва, 11 августа, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Среди рабочих специальностей в России наиболее высокую заработную плату предлагают слесарям, комплектовщикам и электромонтажникам, причём у последних она составляет до 103,4 тыс. рублей. Об этом 11 августа рассказала директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса «Работа. ру» Елена Артемьева.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

«В среднем на наибольшее зарплатное предложение среди рабочих специалистов могут рассчитывать электромонтажники (103,4 тыс. рублей), на втором месте находятся комплектовщики (86,6 тыс. рублей), на третьем — слесари (85,4 тыс. рублей)», — привело её слова RT.

Эксперт уточнила, что предложения по зарплате для разнорабочих в среднем составляют 78 тыс. рублей, для электромонтеров — 76,8 ты. рублей и для электриков — 71,1 тыс. рублей.

При этом грузчикам предлагают в среднем по 52 тыс. рублей, а газовщикам — 48,7 тыс. рублей, добавила Артемьева.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа из данных сервиса крупной российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter стало известно, что наиболее низкую зарплату в стране получают дворники, уборщики, учителя, няни, охранники и психологи. Отмечалось, что также в список профессий с низкой зарплатой входят артисты, мерчандайзеры и кассиры-операционисты.

Президент России Владимир Путин 29 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости увеличения размера минимальной заработной платы (МРОТ) к 2030 году до 35 тыс. рублей. Глава государства подчеркнул, что МРОТ индексируют с опережением инфляции и темпов роста средней зарплаты.