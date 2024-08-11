Москва, 11 августа, 2024, 11:17 — ИА Регнум. В ночь на 11 августа российские военные нанесли удар по базе хранения ракетных и авиационных боеприпасов ВСУ в пригороде Полтавы. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Взрыв был слышен в противоположном конце города в микрорайоне «Лесок» <…> сопровождался небольшой детонацией», — написал он 11 августа в Telegram-канале.

Лебедев добавил, что в 1:05 взрыв прогремел в пригороде Полтавы «Жуки» в стороне ракетно-технической базы 185-го гвардейского тяжелобомбардировочного авиаполка, на территории которой размещено подземное хранилище боеприпасов. Взрыв сопровождался сильной детонацией, чувствовалась взрывная волна.

Затем, по его данным, в 2:00 в Полтаве зафиксировали ещё один прилёт в направлении железнодорожной станции Супруновка. Одна из веток станции заходит в бывшую военную часть, которая с недавних пор опять заселяется военными. Рядом есть несколько промышленных предприятий, на которых ремонтируют украинскую военную технику, а также производят беспилотники.

Министерство обороны России пока не сообщало о нанесении ударов по военным объектам ВСУ в Полтаве и пригороде.

Украинские СМИ сообщали 11 августа о взрыве в районе Полтавы и Кривом Роге. По данным издания «Страна. ua», на большей части Украины сохранялась воздушная тревога. Издание «Украина. ру» также проинформировало о взрывах в Полтавской области и Кременчуге.

Как проинформировало ИА Регнум, Лебедев 11 августа сообщил о мощном взрыве в месте дислокации украинских формирований в городе Краматорске (ДНР). По данным подполья, взрыв вызвал небольшую детонацию, из-за чего в некоторых домах Старого города выбило оконные стёкла и наблюдались проблемы с интернетом.