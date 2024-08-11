Курск, 11 августа, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Российские военные пресекли заход диверсионно-разведывательных групп Вооружённых сил Украины на территорию Беловского района в Курской области. Об этом 11 августа сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Вчера был зафиксирован заход украинской ДРГ на территорию Беловского района, нашим защитникам удалось ситуацию стабилизировать», ― написал Смирнов в Telegram-канале.

Он добавил, что находится на постоянной связи с представителями Министерства обороны РФ и силовых структур.

Врио главы региона отметил, что на данный момент в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений, пограничники и военные защищают границу.

«Сейчас важно не допустить паники. Тем не менее, если вы хотите добровольно покинуть районы, вы можете это сделать», ― сообщил Смирнов.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа Смирнов проинформировал о том, что украинские военные в очередной раз обстреляли Курск. В результате нападения есть пострадавшие, но жертв удалось избежать. Ранее ночью в городе сбили ракету ВСУ, обломки которой упали на жилой дом.

В девятиэтажном здании после этого начался пожар. Из повреждённого здания спасли 15 человек и ещё 30 эвакуировали. Мэр города Игорь Куцак сообщил, что в результате пострадали 13 человек, которых медики доставили в больницы.

Врио главы региона поручил главе Беловского района Николаю Волобуёву ускорить решение оперативного штаба об эвакуации с этой территории. Он также опроверг слухи о панике в городе. По его словам, эту недостоверную информацию распространяют украинские спецслужбы. Смирнов добавил, что ситуация в Курске находится под контролем.

10 августа российские военные пресекли попытки прорыва мобильных групп украинских формирований в приграничных районах Курской области. Попытки проникновения на российскую территорию пресекали войска группировки «Север» совместно с подтянувшимися резервами. Армейская авиация и артиллерия Вооружённых сил РФ нанесли удары по противнику у Ивашковского, Малой Локни и Ольговки.

Российские вертолёты Ка-52 11 августа уничтожили живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар по позициям украинской армии российские «Аллигаторы» нанесли неуправляемыми авиационными ракетами С-8.