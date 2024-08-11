Курская область, 11 августа, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Ситуация в Беловском районе Курской области стабильная, но напряжённая. Об этом 11 августа сообщил глава района Николай Волобуев в своём видеообращении.

Кадр из видео

«Сегодня нам непонятны некоторые моменты на приграничных территориях, поэтому прошу всех жителей соблюдать спокойствие, не паниковать», — сообщил Волобуев в своём Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3908072" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Глава Беловского района Николай Волобуев заявил о напряженной обстановке

Жителей, которые выехали с территории, он призвал пока оставаться там, где они сейчас находятся. Если кто-то из оставшихся в районе решил уехать, нужно обратиться за помощью к главам сельсоветов или в администрацию Беловского района. Звонить также можно по телефону «112».

Волобуев добавил, что администрация Курской области предоставит людям автобусы, и жители смогут выехать в пункты временного размещения.

Как сообщало ИА Регнум, в Курской области с 8 августа действует режим чрезвычайной ситуации федерального значения, введённый после нападения украинских формирований на регион 6 августа. Кроме того, с 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

В регионе круглосуточно работает оперативный штаб по оказанию помощи жителям. Людей эвакуируют из приграничных районов Курской области автобусами и железнодорожным транспортном.

По состоянию на вечер 10 августа из опасных районов вывезли более 76 тыс. человек. В регионе действует 26 пунктов временного размещения. Также ПВР развёрнуты в Орловской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Калужской, Тверской областях и в Подмосковье. В общей сложности в пунктах временного размещения находятся более 4,3 тыс. жителей Курской области.

Врио главы региона Алексей Смирнов 11 августа поручил Волобуеву ускорить эвакуацию из Беловского района.