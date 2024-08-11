Курск, 11 августа, 2024, 10:57 — ИА Регнум. На стационарном лечении находятся 69 пострадавших от ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Курской области. Среди них восемь детей, сообщил 11 августа журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко.

Илья Питалев/РИА Новости

«17 пострадавших в тяжёлом состоянии. Амбулаторная помощь оказана 29 пострадавшим, в том числе двум детям. Восемь человек выписаны», — сказал он.

По словам министра здравоохранения, в федеральных медицинских центрах и столичных больницах продолжают лечение 11 пациентов, пострадавших в Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа украинские военные атаковали позиции российских сил в приграничных районах Курской области. В регионе ввели режим ЧС федерального характера. Российские военные продолжают уничтожать формирования украинских сил. Минобороны сообщило 10 августа, что всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, включая 22 танка.

В воскресенье, 11 августа, росгвардейцы ударным беспилотником уничтожили танк Т-72, два бронеавтомобиля «Козак» и свыше 30 бойцов украинских формирований в Суджанском районе региона. Операторы FPV-дронов ВС России обезвредили в воздухе вражеский беспилотник «Баба-яга».

Кроме того, ВСУ нанесли серию ударов по мирным кварталам в населённых пунктах Курской области. Украинская армия целенаправленно атаковала людей, которые пытались выехать из приграничных районов. В ночь с 10 на 11 августа на жилой дом в Курске упали части сбитой ракеты ВСУ. После этого начался пожар.

Президент России Владимир Путин назвал действия ВСУ масштабной провокацией. Он подчеркнул, что украинские войска обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют ракеты для таких ударов.