Минск, 11 августа, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Танки одной из механизированных бригад Вооружённых сил Белоруссии выдвинулись к границе с Украиной для усиления приграничных группировок белорусских войск. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

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Подразделения одного из механизированных соединений белорусской армии привели в готовность для выполнения поставленных задач.

«Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы», — говорится в сообщении в Telegram-канале белорусского минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 августа рассказал о том, что над территорией России и Белоруссии уничтожили воздушные цели, двигавшиеся со стороны Украины. Белорусский лидер 10 августа рассказал, что Минск уведомил Киев об ответных мерах на любые провокации с украинской стороны.

Позднее в этот же день министр обороны Виктор Хренин сообщил, что Лукашенко поручил усилить группировки войск на двух направлениях. Он уточнил, что президент Белоруссии принял такое решение на фоне складывающейся на Украине и в Курской области обстановки.