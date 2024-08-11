Москва, 11 августа, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Центральный банк РФ может поднять ключевую ставку до 20% годовых и выше, если инфляция не замедлится. Об этом 11 августа в интервью «Российской газете» заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

Дарья Антонова ИА Регнум

Он пояснил, что регулятор примет соответствующее решение, если у него останутся сомнения в снижении инфляционных ожиданий населения и бизнеса с достаточной скоростью, чтобы в следующем году инфляция вновь была 4%.

«Либо если реализуются дополнительные проинфляционные риски, например значительное ухудшение внешних условий, падение нашего экспорта или сокращение возможностей получения импорта», ― добавил Заботкин.

Он подчеркнул, что главная задача Банка России — добиться низкой инфляции по широкому кругу потребительских товаров и услуг. Зампред ЦБ пояснил, что эффект от принятых решений проявляется не сразу, в полной мере он будет виден не ранее второй половины года.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля Банк России впервые с декабря 2023 года поднял ключевую ставку — с 16 до 18%. Темпы роста инфляции увеличились, и её уровень выше предусмотренного в прогнозе в апреле 2024 года, отметил регулятор. Чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, подчеркнул ЦБ.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 26 июля заявила, что в первые шесть месяцев 2024 года российская экономика испытала перегрев, который оказался максимальным за последние 16 лет. По её словам, сильнее российская экономика была перегрета только перед кризисом 2008 года, что на тот период усугубило глубину экономического спада, во многом вызванного внешними причинами.

Набиуллина 30 июля заявила, что высокая инфляция в экономике, как и высокая температура у человека, свидетельствует о проблемах со здоровьем. Она отметила, что ЦБ повышает ключевую ставку для того, чтобы охладить «избыточный, проинфляционный спрос» и вернуть инфляцию к целевым показателям.

Банк России ожидает существенного замедления инфляции во втором полугодии текущего года. В следующем году, по прогнозам регулятора, инфляция снизится до 4,0–4,5% и закрепится вблизи 4% в дальнейшем.