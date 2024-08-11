Москва, 11 августа, 2024, 10:48 — ИА Регнум. Росгвардейцы ударным беспилотником уничтожили танк Т-72, два бронеавтомобиля «Козак» и свыше 30 бойцов украинских формирований в Суджанском районе Курской области. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба ведомства.

IMAGO/Volker Hohlfeld/Global Look Press

«Сотрудники СОБР «Кмет» Управления Росгвардии по Курской области в ходе проведения воздушной разведки с использованием беспилотного летательного аппарата выявили в Суджанском районе скопление техники и личного состава ВСУ», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 11 августа Минобороны показало кадры уничтожения колонны бронетехники украинских боевиков в приграничном районе Курской области расчётом реактивной системы залпового огня «Торнадо». В результате удара удалось уничтожить пять бронеавтомобилей и до 20 украинских боевиков.

Перед этим в оборонном ведомстве сообщили об уничтожении экипажами российских вертолётов Ка-52 личного состава и военной техники украинских войск в приграничном районе Курской области. Уточнялось, что российские вертолётчики использовали для ударов неуправляемые авиационные ракеты С-8.

В ночь на 10 августа экипажи российских многоцелевых истребителей Су-30см и Су-35с нанесли удар авиационными бомбами с универсальным модулем коррекции и планирования по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области.