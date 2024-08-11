Москва, 11 августа, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Операторы FPV-дронов Вооружённых сил России обезвредили в воздухе беспилотный летательный аппарат (БПЛА) коптерного типа «Баба-яга» украинских формирований в приграничном районе Курской области. Об этом 11 августа сообщило Министерство обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

На опубликованных ведомством кадрах объективного контроля видно, как российский беспилотник догоняет вражеский дрон и атакует его в воздухе.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа Минобороны опубликовало кадры уничтожения армией России двух дронов «Баба-яга» в приграничном районе Курской области. Российские беспилотники приблизились к БПЛА противника и уничтожили их.

Позднее в этот же день оборонное ведомство показало видеозапись, на которой было запечатлено, как российские военные обезвредили беспилотник «Баба-Яга» противника. Оператор дрона ВС России сбросил на БПЛА украинской армии сеть.