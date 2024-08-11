Санкт-Петербург, 11 августа, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Пожарные потушили возгорание на складе в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

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Сообщение о пожаре в двухэтажном складе в 5-м Предпортовом проезде поступило в МЧС в 3:02 мск. Огонь распространился по площади 800 кв. м.

«На месте работают 28 специалистов и шесть единиц техники МЧС России», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. В 5:02 мск огнеборцы локализовали возгорание. Затем пожар потушили.

В результате пожара пострадали двое мужчин. Их госпитализировали. Насколько серьёзные травмы они получили, не уточняется. Причины возгорания устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, в Мурманской области загорелся склад апатит-нефелинованого концентрата на территории промышленного предприятия. Инцидент произошёл в городе Кировске поздно вечером 8 июля. Прибывшие на место пожарные установили, что горела кровля на высоте 56 метров. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров, к ликвидации возгорания привлечены 46 человек и 14 единиц техники. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

27 июня спасатели ликвидировали пожар на складе с обувью в городе Любиме в Ярославской области. Огонь охватил почти 5 тыс. кв. м, частично обрушилась кровля. На место прибыли 40 специалистов и 12 единиц техники.