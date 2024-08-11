Арад, Румыния, 11 августа, 2024, 10:03 — ИА Регнум. На западе Румынии в ночь на 11 августа произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщил румынский Национальный институт исследований развития физики Земли.

Землетрясение произошло в 23:46 мск в уезде Арад в сейсмической зоне Банат. Очаг залегал на глубине пять километров. Подземный толчок ощущался в радиусе порядка 100 км от эпицентра.

Как сообщало ИА Регнум, землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Охотском море 10 августа. Очаг залегал на глубине 490 км.

В конце июня землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой провинции Малатья. Очаг залегал на глубине 10,96 км.