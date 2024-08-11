Москва, 11 августа, 2024, 09:08 — ИА Регнум. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ограничении сбора кедрового ореха. Об этом сообщила адвокат Елена Кудерко.

Petrov Sergey/Global Look Press

Она пояснила, что очищенный кедровый орех сосны корейской является стратегическим природным ресурсом в России. За его контрабанду в крупном размере грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Кудерко напомнила, что сейчас россиянам разрешено добывать орех для собственных нужд без получения разрешения или заключения договора. Однако часто собранный орех массово скупают заготовители или специально нанятые бригады, а затем отправляют его на экспорт или реализуют внутри страны.

«То есть предприниматели получают ресурс без оплаты в адрес государства и несут только накладные расходы», — процитировала адвоката «Газета.Ru».

Кудерко отметила, что соответствующий законопроект предполагает внесение изменений в Лесной кодекс, которые дают право регионам определять места и объёмы заготовки гражданами ореха для личных нужд. Также предлагается обязать участников аукционов на право коммерческого использования дикоросов и лекарственных растений предоставлять доказательства наличия у них инфраструктуры переработки.

Как сообщало ИА Регнум, в июле старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова напомнила, что за выращивание запрещённых растений, в число которых входят шалфей предсказателей и мята полевая, дачникам в России может грозить штраф до 300 тысяч рублей.

В феврале 2024 года депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов проинформировал о том, что выращивание ипомеи трёхцветной на садовом участке грозит физическим лицам как лишением свободы, так и арестом или штрафом. Парламентарий уточнил, что в России её внесли в перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества.

В октябре прошлого года в России вступили в силу изменения в законодательстве, которые предусматривают ответственность за сбор грибов и растений, занесённых Красную книгу. За эти действия гражданам грозит лишение свободы сроком до девяти лет.