Николаев, Украина, 11 августа, 2024, 09:05 — ИА Регнум. В месте дислокации украинских формирований в городе Краматорске (Донецкая Народная Республика) прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Краматорске прямо сейчас прилетает по местам дислокации бандеровцев. Судя по одному из прилётов, зацепили небольшой склад», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Лебедева, взрыв был мощным и вызвал небольшую детонацию, из-за чего в некоторых домах Старого города выбило оконные стёкла и наблюдались проблемы с интернетом.

Минобороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой Киевом территории.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа Лебедев рассказал, что украинские войска несут большие потери в ходе атак на Курскую область. По его словам, на границе с российским регионом видно много машин скорой помощи и фиксируется множество просьб о сдаче крови.

Ранее в этот же день координатор николаевского подполья сообщил о мощном ударе, возможно, по полигону украинских формирований в Стецковке, которая расположена в приграничной Сумской области.