Воронеж, 11 августа, 2024, 09:11 — ИА Регнум. Над Воронежской областью за минувшую ночь сбито более 15 украинских дронов, сообщил 11 августа губернатор Александр Гусев.

MOD Russia/Global Look Press

«За ночь силами ПВО на территории региона уничтожено более 15 беспилотников», — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.

Информации о том, что кто-либо пострадал, пока нет. Несколько частных домов в Воронеже получили повреждение. Также пострадали административное здание и отдельные объекты инфраструктуры. Повреждение получили также несколько машин.

«Около 100 жителей Воронежа временно остаются без электричества», — сообщил Гусев.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны России проинформировало утром 11 августа о 16 беспилотниках ВСУ, сбитых над территорией Воронежской области за ночь. Всего над территорией России за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 35 украинских БПЛА.