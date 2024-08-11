Курск, 11 августа, 2024, 08:47 — ИА Регнум. Обломки сбитой ракеты Вооружённых сил Украины упали на жилой многоэтажный дом в Железнодорожном округе Курска, когда жители ложились спать. Об этом в беседе с «Известиями» рассказали местные жители.

Илья Питалев/РИА Новости

«Долбануло так, что мы подскочили <…> Стёкла посыпались, шторки отлетели, жалюзи ― всё отвалилось», ― сообщила очевидец.

Другая женщина из этого дома сравнила силу удара с захлёстывающей волной.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 10 на 11 августа на девятиэтажный жилой дом в Курске упали части сбитой ракеты ВСУ. После этого начался пожар, который огнеборцы смогли потушить. В МЧС отметили, что в этом доме пострадало остекление, повреждения получили балконы, но несущие конструкции не задеты. В ведомстве также добавили, что из повреждённого здания спасли 15 человек и ещё 30 эвакуировали.

Мэр города Игорь Куцак сообщил, что в результате случившегося пострадали 13 человек, их госпитализировали. Врачи оценивают состояние двух пострадавших как тяжёлое.

Он добавил, что жильцы девятиэтажного дома могут перебраться в пункты временного размещения (ПВР). Для них власти подготовили места в загородном лагере.

Врио главы Курской области Алексей Смирнов поручил выехать на место своему заместителю Андрею Белостоцкому и врио министра здравоохранения региона Екатерине Письменной. Он также сообщил, что спецслужбы Украины распространяют недостоверную информацию якобы о панике в Курске. Смирнов добавил, что ситуация в городе находится под контролем.