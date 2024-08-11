Курская область, 11 августа, 2024, 08:32 — ИА Регнум. Ситуация в слободе Белая в Курской области спокойная, боевые действия в населённом пункте не ведутся. Об этом 11 августа сообщил военкор Александр Харченко.

Станислав Красильников/РИА Новости

В Telegram-канале он опубликовал видео, в котором рассказал, что после появившихся в Сети сообщений о продвижении Вооружённых сил Украины (ВСУ) к слободе Белой, обстрелах и прорыве украинских войск выехал в райцентр, чтобы лично проверить информацию.

«Я специально проехал по окружной дороге. Нет противника, боёв нет, никакая Обоянь стрельбу не слышит. Пока я сюда ехал, и правда, в небе что-то сбили, но, скорее всего, это был беспилотник», — отметил Харченко.

Военкор добавил, что для приграничных регионов стало нормальным, когда за ночь сбивают от 10 до 30 дронов, к этому все привыкли и не обращают внимания.

Об отсутствии боевых действий в Белой сообщили и местные жители. По их словам, противника вблизи нет, стрельбы не слышно.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов проинформировал о том, что украинские военные совершили очередную атаку, обстреляв Курск. В результате нападения есть пострадавшие, но жертв удалось избежать. Ранее ночью в городе сбили ракету ВСУ, обломки которой упали на жилой дом. В девятиэтажном здании после этого начался пожар. Пострадали по меньшей мере 13 человек, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии.

Также врио главы региона поручил главе Беловского района ускорить решение оперативного штаба об эвакуации с этой территории. Смирнов сообщил, что находится на связи с Минобороны РФ и другими силовыми структурами. Он заверил, что принимаются все необходимые меры обеспечения безопасности.

Врио главы региона опроверг слухи о панике в городе. Он уточнил, что эту недостоверную информацию распространяют украинские спецслужбы. Смирнов добавил, что ситуация в Курске находится под контролем.

6 августа украинские военные попытались прорваться вглубь Курской области, но их атаки отбила российская армия. С 8 августа в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального значения, а с 10 августа — режим контртеррористической операции.