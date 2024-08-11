Вашингтон, 11 августа, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Слова бывшего президента США Рональда Рейгана о «начале бомбардировки России» в 1984 году являлись шуткой, которую неправильно поняли журналисты. Об этом 11 августа заявил работавший в тогдашней американской администрации помощником главы минфина Пол Крейг Робертс.

Рональд Рейган и Михаил Горбачев. Женева, 1985

«Ожидая радиотрансляции, Рейган развлекал своих помощников и журналистов, подшучивая над тем, каким его рисовали либералы — человеком с жёсткой линией в отношении Советов», — привело его слова RT.

Робертс уточнил, что в ответ на это либеральные СМИ не стали принимать эту шутку на свой счёт, а стали говорить об опасности нахождения Рейгана на посту главы государства, добавив, что считает этот эпизод, произошедший 40 лет назад, незначительным.

Отмечается, что экс-аналитик ЦРУ Филип Жиральди также назвал эти слова Рейгана шуткой. По его словам, тогдашний глава Белого дома даже не знал о работающем микрофоне.

В 1984 году Рейган во время проверки микрофона перед своим еженедельным обращением к нации заявил: «Мои дорогие американцы, я с удовольствием сообщаю, что подписал норму, которая навсегда объявит Россию вне закона. Мы начнем бомбить через пять минут». Эта шутка, которую сам экс-глава Белого дома считал безобидной, попала в СМИ, и его стали называть «безответственным стариком» и «ядерным ковбоем».

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи на церемонии в Мемориальном парке мира по случаю 79-й годовщины атомной бомбардировки города процитировал слова первого президента СССР Михаила Горбачёва. Он отметил, что Горбачёв и Рейган в середине 1980-х подписали советско-американский договор о ликвидации вооружений.

Мацуи напомнил, что первый президент Советского Союза заявил о том, что человечество должно стремиться к прекращению гонки вооружений, страха перед ядерным оружием, а также искоренить ядерное оружие, решая региональные конфликты политическим путём.