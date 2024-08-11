Лондон, 11 августа, 2024, 07:48 — ИА Регнум. Атакой на Курскую область глава киевского режима Владимир Зеленский отчаянно пытается спасти Украину от неминуемого поражения. Об этом 10 августа пишет журналист Майкл Кларк в статье для Times.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Киев, очевидно, готов жертвовать ценными солдатами и техникой, чтобы оказать какое-то сопротивление. Критики Зеленского скажут, что это просто впустую потраченные жизни солдат и напрасно уничтоженная техника», — отметил Кларк.

Журналист пояснил, что силы и средства, брошенные на Курскую область, целесообразнее было направить на юг и в Донбасс. Решение Киева атаковать Курск Кларк назвал рискованным и самонадеянным, так как ВС России сделают всё возможное для изгнания противника со своей территории. По мнению журналиста, удар ВСУ по Курской области не изменит общего хода боевых действий.

«Исход предстоящих битв будет решён не в пользу ВСУ», — резюмировал Кларк.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил немецкий политолог Йоахим Краузе, нападение ВСУ на Курскую область, вероятно, было неожиданностью для США, у которых указанная ситуация вызывала раздражение. По словам Краузе, в Вашингтоне опасаются «непредсказуемой реакции России» на атаку со стороны Киева. Политолог считает, что из-за этого США в ближайшее время могут выступить против действий ВСУ в Курской области.

10 августа заместитель начальника главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ генерал-майор Апти Алаудинов отметил, что бои в Курской области имеют важное значение для России. Он уточнил, что после этого противостояния Украина падёт, что также будет крахом блока НАТО, Европы и США, которые поддерживают киевский режим.

6 августа ВСУ попытались провести две попытки прорыва границы с Россией в Курской области, но были отбиты российской армией. 7 августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об обстановке в регионе и заверил, что ВС РФ разобьют силы противника и выйдут на государственную границу. Российский лидер в свою очередь заявил, что действия Киева в Курской области являются масштабной провокацией.

9 августа газета Politico написала, что страны Запада, в первую очередь США и ФРГ, согласовали нападение ВСУ на Курскую область. Авторы статьи подчеркнули, что ни Вашингтон, ни Берлин пока никак не показали, что они оказывают давление на Киев в вопросе ограничения его действий.