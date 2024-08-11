Курск, 11 августа, 2024, 07:41 — ИА Регнум. Украинские военные совершили очередную атаку, обстреляв Курск. Об этом заявил 11 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Петр Ковалев/ТАСС

Ранее ночью в городе сбили ракету ВСУ, обломки которой упали на жилой дом.

«Сегодня враг нанёс очередную атаку по нашему мирному населению», — сказал он в видеообращении в своём Telegram-канале.

Врио главы региона напомнил, что в результате нападения есть пострадавшие, но жертв удалось избежать. Смирнов также отметил, что в рамках случившегося власти работают с правоохранительными органами.

Он также призвал всех жителей соблюдать команды о ракетной опасности и угрозе атак беспилотников. В конце видеозаписи слышно, как включается сирена воздушной тревоги.

Как сообщало ИА Регнум, в результате падения обломков сбитой ракеты на девятиэтажный дом в Курске начался пожар, который огнеборцы смогли ликвидировать. В результате случившегося пострадали по меньшей мере 13 человек, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии.