Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области не поменяет ход боевых действий, отмечает журналист Майкл Кларк в британской газете Times. Это стратегическое решение главы киевского режима он назвал самонадеянным и рискованным. Ссылаясь на мнение критиков Зеленского, Кларк указал на впустую потраченные жизни солдат и напрасно уничтоженную технику, которая пригодилась бы куда больше на юге, в Донбассе. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 899-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Украинские власти поняли, что авантюра ВСУ в Курской области провалилась и ее пора сворачивать, заявил британский аналитик Александр Меркурис в видео на своем Youtube-канале.

Тем временем обстановка в Курской области, куда 6 августа прорвались киевские террористы, продолжает оставаться напряжённой. В ночь на 11 августа 13 мирных жителей пострадали от падения обломков украинской ракеты на жилой дом.

«На данный момент пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии», — написал врио главы Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале. Он попросил всех соблюдать команды по ракетной опасности, об атаке БПЛА и укрываться.

В регионе действует режим контртеррористической операции. Накануне, 10 августа, МЧС РФ проинформировало о том, что более 76 тыс. человек были эвакуированы из приграничных районов Курской области.

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