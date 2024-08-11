Москва, 11 августа, 2024, 07:15 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили за прошедшие сутки в зоне ответственности группировки войск «Юг» две управляемые авиабомбы Hammer и 16 снарядов реактивной системы HIMARS. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru ПВО России

Уточняется, что средствами ПВО уничтожены две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, а также 16 реактивных снарядов HIMARS и четыре зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot производства США.

Кроме того, за сутки силами ПВО ликвидировано 153 беспилотных летательных аппарата, при этом большая часть БПЛА — 97 дронов — обезврежено вне зоны специальной военной операции.

Также оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены цех производства БПЛА и скопления живой силы и военной техники противника в 152 районах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Минобороны РФ, Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 1855 бойцов в зоне специальной военной операции.

В ночь с 9 на 10 августа российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Курской и Ярославской областях по меньшей мере 32 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.