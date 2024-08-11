Москва, 11 августа, 2024, 07:08 — ИА Регнум. Украинские спецслужбы в Сети распространяют поддельный видеоролик с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

В этой записи она якобы заявляет о том, что Москва готова передать Киеву Запорожскую атомную электростанцию в обмен на отход ВСУ из Курской области.

«Украинские спецслужбы при содействии западных кураторов продолжают активно использовать дипфейк и другие технологии на базе искусственного интеллекта для распространения ложной информации о ситуации в приграничных регионах нашей страны», — отмечается в комментарии в Telegram-канале министерства.

В сообщении уточняется, что для создания поддельного видео с Захаровой Украина использовала запись брифинга официального представителя МИД РФ от 18 июля. В ведомстве подчеркнули, что на реальной пресс-конференции, равно как и в другое время, Захарова не произносила ничего подобного.

В МИД также добавили, что подлинные комментарии доступны в Telegram-канале официального представителя и на других официальных ресурсах министерства.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа в Сети появилась поддельная видеозапись, на которой врио главы Курской области Алексей Смирнов якобы собирает мужчин в ополчение в регионе. В областной администрации заявили, что фейковое видео создали украинские спецслужбы с применением нейросетей.

Реальное обращение Смирнова к жителям было посвящено обстановке на приграничных территориях региона, которые подверглись атаке ВСУ. На кадрах врио губернатора отмечает, что ситуация продолжает оставаться напряженной. Он также добавляет, что в указанных районах работают пограничники и подразделения Минобороны РФ.