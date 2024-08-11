Вашингтон, 11 августа, 2024, 06:55 — ИА Регнум. Предвыборную политическую программу планирует представить на следующей неделе вице-президент США и кандидат от Демократической партии на выборах главы страны Камала Харрис. Об этом 11 августа сообщило агентство Bloomberg.

(сс) The White House Камала Харрис

Харрис уточнила, что программа сфокусирована на экономике, вопросе её укрепления и на снижении цен. Отмечается, что недовольство избирателей тем, как действующий американский лидер Джозеф Байден управляет экономикой, является ключевой политической помехой предвыборной кампании Харрис.

Высокие цены полностью нивелировали усилия Белого дома по представлению политики по стимулированию внутреннего производства и расходов на инфраструктуру. Как отмечают социологи, вопросы снижения трат остаются главными для избирателей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Харрис назвала дату проведения дебатов с экс-президентом США и кандидатом на выборах главы государства от республиканцев Дональдом Трампом. Как уточнила вице-президент США, дебаты состоятся 10 сентября.

В свою очередь, Трамп заявил, что его предвыборный штаб ответил согласием на проведение дебатов между кандидатами на пост вице-президента. Политик уточнил, что эти дебаты состоятся на площадке телеканала CBS News.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от республиканцев выдвинут Трамп. От демократов предполагалось, что выдвинется Байден, но 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение кандидатуры Камалы Харрис, своего вице-президента.