Лондон, 11 августа, 2024, 06:39 — ИА Регнум. Пророчества, предупреждающие о различных смертельных угрозах, прочитали исследователи на древних глиняных табличках времён Вавилонии. Об этом пишет портал Live Science.

Археология

Профессору Эндрю Джорджу из Лондонского университета и независимому исследователю Джунко Танигучи удалось расшифровать шумеро-аккадскую клинопись на глиняных табличках, найденных более ста лет назад на территории современного Ирака. Самим табличкам около 4000 лет, предполагается, что они обнаружены на территории города Сиппара, одного из крупнейших городов Месопотамии.

Таблички находятся в Британском музее, но, несмотря на их хорошее состояние, текст на них не поддавался расшифровке.

Как удалось выяснить исследователям, текст на табличках представляет собой одно из самых ранних знамений в истории человечества, связанных с лунными затмениями. Авторы клинописных текстов использовали для предсказаний самые разнообразные факторы, в том числе движение теней, даты и продолжительность затмений. Жители Вавилонии читали, что лунные затмения предупреждают о смертельных угрозах различного масштаба, от смерти правителей и эпидемий до разрушения городов.

При этом учёные отметили, что жители Месопотамии считали, что будущее можно изменить с помощью защитных ритуалов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что британские археологи изучают руины храма и царского дворца древних шумеров, обнаруженные в провинции Ди-Кар на юге Ирака. Царский дворец находился на территории древнего шумерского города Гирсу и был построен по меньшей мере 4500 лет назад.

Различить очертания древних строений археологам помогла подробная аэросъёмка местности. На месте, где стоял дворец, уже нашли больше 200 клинописных табличек с административными записями древнего города.