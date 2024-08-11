Воронеж, 11 августа, 2024, 05:54 — ИА Регнум. Коммунальный объект и административное здание получили повреждения в Воронеже из-за падения осколков сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил 11 августа глава Воронежской области Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«В результате падения осколков БПЛА на территории Воронежа зафиксированы повреждения административного здания и коммунального объекта, — написал в своём Telegram-канале губернатор.

Он подчеркнул, что, предварительно, в результате действий ВСУ никто не пострадал. Гусев отметил, что информация по полученным повреждениям уточняется. Губернатор добавил, что оперативная ситуация находится под контролем.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 11 августа Гусев проинформировал, что в Воронежской области военные сбили несколько БПЛА украинской армии. Позже он написал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) и подразделения радиоэлектронной борьбы перехватили над территорией региона более 10 дронов.

В ночь с 10 на 11 августа в небе над Курском сбили ракету, фрагменты которой упали на девятиэтажный жилой дом и вызвали пожар. В результате случившегося пострадали 13 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Для жильцов повреждённого дома власти организовали пункт временного размещения (ПВР).