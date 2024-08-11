Москва, 11 августа, 2024, 05:48 — ИА Регнум. Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства офисное здание, принадлежащее заместителю начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергею Симоненко. Об этом сообщили журналистам в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум

Внутри находятся два межрайонных отдела судебных приставов.

«Генпрокуратура требует изъять данный объект и обратить его в доход государства», — сказал представитель правоохранительных органах, которого цитирует Газета.Ru.

По его словам, Симоненко приобрел это здание в 2014 году вместе с участком земли площадью более 6 тыс. кв. метров. Сумма сделки составила 21 млн рублей. После этого замначальника ГУ МЧС начал сдавать помещения в приобретенном здании в аренду.

Кроме отделов судебных приставов, в нём арендуют площади стоматологическая клиника, парикмахерская, компания по оказанию юридических услуг. Согласно предварительным оценкам, общая сумма арендных платежей составляет 200 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля Генпрокуратура потребовала от руководства МЧС уволить Сергея Симоненко с занимаемой должности по отрицательным мотивам, однако до 31 июля он оставался на службе. После заместителя начальника Главного управления МЧС по Кубани задержали по подозрению в тяжких преступлениях.

Против 56-летнего полковника возбудили уголовное дело. В отношении него велась проверка не только в причастности к коррупции, но и к покушению на убийство и поджогам. 5 августа Басманный суд Москвы отправил Симоненко под арест в следственный изолятор. Перед вынесением этого решения его доставили из Краснодара в российскую столицу.

В ходе проверок выяснилось, что на банковских счетах Симоненко находятся 250 млн рублей, а в его собственности — свыше 50 объектов недвижимости и более 20 автомобилей. Генпрокуратура РФ потребовала изъять имущество полковника, а также членов его семьи.