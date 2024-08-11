Белград, 11 августа, 2024, 05:03 — ИА Регнум. От 24 до 27 тысяч человек приняли участие в акциях протеста против добычи лития в Сербии. Об этом 11 августа сообщил сербский вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич.

Österreichische Außenministerium Ивица Дачич

«МВД Сербии сообщает, что после окончания протеста на площади Теразие произошли серьезные нарушения общественного порядка и закона», — процитировала Дачича пресс-служба МВД в соцсети.

При этом вице-премьер подчеркнул, что митинг носил мирный характер, но после его окончания организаторы нарушили общественный порядок, поступив вопреки заявке на проведение массового мероприятия. Дачич уточнил, что протестующие заблокировали международное транспортное сообщение, поставив под угрозу безопасность граждан.

Дачич указал, что демонстранты, следуя «сценарию цветных революций», заблокировали центральный железнодорожный вокзал Белграда.

«Организаторы и руководители [митинга] полицией были предупреждены как до, так и во время самого протеста, что то, что они делают, не соответствует закону. Уголовные и административные обвинения будут предъявлены всем виновным в преступных действиях и нарушениях», — отметил Дачич.

Ранее ИА Регнум сообщало, что протестующие в Белграде против открытия рудника по добыче минерала ядарит, содержащего литий, блокировали автобусную станцию, железнодорожную станцию и мост через реку Сава на главной менждународной автодороге из Будапешта. Движение на автомагистрали остановлено в обоих направлениях.

На железнодорожной станции демонстранты выходили на рельсы, пользуясь тем, что курсирование поездов и электричек временно приостановлено из-за протестов.

Как заявил президент Сербии Александр Вучич, Россия по официальным каналам сообщила о готовящихся в стране массовых беспорядках. Он уточнил, что цель провокации — осуществление в Сербии государственного переворота. Вучич подчеркнул, что фантазии тех, кто мечтает о смене власти в республике силой, не оправдаются.