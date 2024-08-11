В Курской области боец ВСУ сдался в плен дружиннику
В Курской области дружинник передал военным сдавшегося в плен бойца ВСУ
Курская область, 11 августа, 2024, 04:33 — ИА Регнум. Военнослужащий ВСУ сдался в плен дружиннику Юрию Ведрашко из деревни Журавли Кореневского района Курской области, сообщил 10 августа врио главы региона Алексей Смирнов.
Ведрашко уже передал пленного российским войскам. Рассказ дружинника врио губернатора привёл в своём Telegram-канале.
Дружинник отметил, что к нему подошел незнакомец и попросил воды, а после тот признался, что он является бойцом украинской армии. Пленный уточнил, что спрятался в кустах после того, как его бронетранспортер попал под обстрел российских войск.
Украинский боец также утверждает, что его силой мобилизовали и заставили воевать.
Как сообщало ИА Регнум, ранее украинский военнопленный Виталий Поплавский рассказал, что колумбийские наёмники, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ, отправили его с сослуживцами на позицию и бросили там всех бойцов, не оставив им еды и воды. Украинские военные решили сдаться в плен, когда появилась соответствующая возможность.
Ещё один военнослужащий ВСУ Алексей Пашкин отметил, что не раздумывая сдался в российский плен в первом бою, как только ему предложили это сделать. Пленный добавил, что перед отправкой на передовую ВСУ даже не провели для него курс молодого бойца.