Курская область, 11 августа, 2024, 04:33 — ИА Регнум. Военнослужащий ВСУ сдался в плен дружиннику Юрию Ведрашко из деревни Журавли Кореневского района Курской области, сообщил 10 августа врио главы региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум

Ведрашко уже передал пленного российским войскам. Рассказ дружинника врио губернатора привёл в своём Telegram-канале.

Дружинник отметил, что к нему подошел незнакомец и попросил воды, а после тот признался, что он является бойцом украинской армии. Пленный уточнил, что спрятался в кустах после того, как его бронетранспортер попал под обстрел российских войск.

Украинский боец также утверждает, что его силой мобилизовали и заставили воевать.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинский военнопленный Виталий Поплавский рассказал, что колумбийские наёмники, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ, отправили его с сослуживцами на позицию и бросили там всех бойцов, не оставив им еды и воды. Украинские военные решили сдаться в плен, когда появилась соответствующая возможность.

Ещё один военнослужащий ВСУ Алексей Пашкин отметил, что не раздумывая сдался в российский плен в первом бою, как только ему предложили это сделать. Пленный добавил, что перед отправкой на передовую ВСУ даже не провели для него курс молодого бойца.