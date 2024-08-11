Бамако, 11 августа, 2024, 03:41 — ИА Регнум. Украинские силы специального назначения применили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в боях против армии Мали на территории этого африканского государства, сообщил телеканал Afrique Media со ссылкой на независимых экспертов.

Иван Шилов ИА Регнум

На своей странице в соцсети X телеканал приводит результаты осмотра беспилотников, сбитых на малийскими военными. Утверждается, что специалисты подтвердили, что Украина применила в Мали дроны-камикадзе. Они отмечают, что аппараты изготавливались в украинских цехах из деталей американского производства.

Военный корреспондент телеканала Адриан Боэт предположил, что для нанесения ударов по Мали Украину привлекло НАТО, которое пытается помешать африканской стране восстанавливать свой суверенитет.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа стало известно, что террористы из альянса вооружённых сепаратистских группировок CSP-DPA Мали проходили обучение на Украине. Представитель организации Мохамед Эльмаулуд Рамадан рассказал журналистам о том, что малийских боевиков ВСУ учили использовать дроны-камикадзе. Он добавил, что у альянса налажены связи не только с Украиной, но и США, Францией и другими странами.

4 августа власти Мали объявили о решении разорвать дипломатические отношения с Киевом. Малийское руководство пошло на такой шаг из-за поддержки, которую киевский режим оказывает вооружённым террористам. Кроме Мали, о разрыве отношений с Украиной объявил Нигер.

7 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим принял решение открыть «второй фронт» в Африке из-за невозможности победить Россию на поле боя. Она пояснила, что Украина потворствует террористическим группировкам в африканских странах, дружественных Москве.