Лондон, 11 августа, 2024, 03:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отменил свой отпуск на фоне массовых антимигрантских беспорядков в стране. Об этом 10 августа сообщил телеканал Sky News.

Rwendland Кир Стармер

Премьер Великобритании накануне выходных обратился к сотрудникам правопорядка и призвал их сохранять высокую готовность на случай новых массовых протестных акций. Предполагалось, что премьер-министр отправится на континент на летние каникулы со своей семьей в предстоящие выходные, но политик отменил свой отпуск из-за охвативших страну беспорядков.

При этом экс-премьер Британии Борис Джонсон раскритиковал попытки Стармера взять под контроль беспорядки в стране. По мнению Джонсона, премьер-министру следует отправиться в запланированную поездку, так как за последнюю неделю стало ясно, что присутствие Стармера никак не повлияло на беспорядки, а возможно, и ухудшило ситуацию.

Джонсон обвинил Стармера в том, что «ему просто всё равно», поэтому у главы правительства Британии нет чёткого плана по остановке протестов.

Чтобы предотвратить новые вспышки насилия, 6000 сотрудников спецназа направились в потенциальные горячие точки. С начала протестов правоохранительными органами по всей стране было задержано 779 человек, а 359 участникам протестных акций были предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Великобритании уже более десяти дней продолжаются акции протеста против мигрантской политики правительства. Поводом для волнений стало нападение мигранта на детей, участвующих в детском мастер-классе по танцам, в результате которого погибли три девочки, а еще восемь детей и двое совершеннолетних были ранены.

В ходе протестных акций и беспорядков пострадали десятки сотрудников правоохранительных органов, сожжены несколько магазинов, полицейских участков и автомобилей. Суды до конца текущей недели вынесут приговоры участникам массовых беспорядков, которые охватили Британию.