Белград, 11 августа, 2024, 01:09 — ИА Регнум. Участники акции протеста против открытия рудника по добыче минерала ядарит, содержащего литий, перекрыли мост на международной магистрали Будапешт — Салоники в Белграде. Об этом 10 августа сообщает РЕН ТВ.

Никола Косович ИА REGNUM Митинг в Белграде

Несколько тысяч протестующих собрались возле президентского дворца, затем прошли колонной по центральной улице Белграда и разделились на две большие группы. заблокировали ключевые логистические пункты Белграда: автобусную станцию, железнодорожную станцию и мост через реку Сава на главной магистральной автодороге из Будапешта. Движение на автомагистрали остановлено в обоих направлениях.

На железнодорожной станции демонстранты выходят на рельсы, пользуясь тем, что поезда и электрички временно не ходят из-за протестов. Полиции на мосту и на вокзале нет. Протестующие пришли с транспарантами и флагами, выкрикивают лозунг «Не будешь копать!» и критику в адрес властей, используют свистки и вувузелы.

Залежи ядарита, содержащего литий, обнаружили под Лозницей в районе реки Ядар в 2004 году. Крупнейшая компания Rio Tinto планировала инвестировать 2,4 миллиарда долларов в добычу минерала и производство лития. Но в январе 2022 года правительство Сербии отказалось от проекта по добыче лития из-за массовых протестов экоактивистов.

В июне этого года президент Сербии Александр Вучич допустил возможность начала добычи лития компанией Rio Tinto Sinfer в 2028-м. А 19 июля власти страны подписали с ЕС меморандум о партнёрстве в области сырьевых ресурсов, электробатарей и электроавтомобилей и письмо о намерениях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как сообщил президент Сербии Вучич, Россия по официальным каналам сообщила о готовящихся в стране массовых беспорядках. Он уточнил, что цель провокации — осуществление в Сербии государственного переворота. Вучич подчеркнул, что фантазии тех, кто мечтает о смене власти в республике силой, не оправдаются.

Утверждается, что представители прозападной оппозиции в Сербии хотят использовать запланированные на 10 августа в Белграде протесты против планов властей по добыче лития, для захвата президентского дворца. Также утверждалось, что они готовят покушение на Вучича.