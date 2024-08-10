Шебекино, Белгородская область, 11 августа, 2024, 00:13 — ИА Регнум. Не менее пяти человек пострадали при обстреле украинской армией города Шебекино в Белгородской области, написал 11 августа губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино под обстрелом ВСУ

Ранее он сообщал о троих пострадавших от удара ВСУ по этому населённому пункту.

«Количество пострадавших увеличилось до пяти человек», — отметил глава региона.

Гладков уточнил, что появилась информация о ещё двоих мужчинах, которых направили с осколочными ранениями в городскую больницу №2 в Белгороде. Он также отметил, что пожары, которые вспыхнули после обстрела, удалось потушить.

Глава региона также привёл уточненные данные по повреждениям в Шебекино. Так, из-за ударов ВСУ были посечены фасады и остекление в четырёх многоквартирных домах и в одном социальном объекте.

Кроме того, в двух частных домах выбило окна и пробило кровлю. Осколки от снарядов посекли три автомобиля. Губернатор добавил, что часть города остаётся без света.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа ВСУ атаковали беспилотником автомобиль на дороге в Грайворонском городском округе Белгородской области. При нападении пострадали две женщины и один мужчина. Свидетелем этой атаки стал губернатор Вячеслав Гладков.