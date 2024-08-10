Тосно, Ленинградская область, 10 августа, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Ураган ударил по городу в Ленинградской области, жители которого сняли на видео разгул этой природной стихии. Кадры с места опубликовал портал 78.ru.

Кадр из видео

На записи видно, как в небе над городом бьют молнии, летает мусор, а на улице бушует мощный вихрь и раскачиваются деревья. Очевидцы рассказали, что ураган повалил несколько деревьев. Кроме того, шторм повредил одну из детских площадок.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге ликвидируют последствия после мощного циклона «Отилия».

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа в Санкт-Петербурге после сильного дождя затопило вход на станцию метро «Площадь Восстания». После этого по техническим причинам временно закрывали один из вестибюлей станции.