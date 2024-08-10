Белгород, 10 августа, 2024, 22:13 — ИА Регнум. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков 10 августа побывал в селе Пороз Грайворонского района и показал видеозапись из населённого пункта, тем самым опровергнув, что украинские военные захватили населённый пункт.

Кадр из видео

Он также уточнил, что ВСУ насильственно удерживали двоих жителей села.

«Двое наших жителей села Пороз Грайворонского округа насильственно удерживались Вооруженными силами Украины», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что их освободили и с ними вс§ в порядке. Он добавил, что освобождённые уже вместе со своими родными. Гладков также встретился с одной из этих семей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Белгородской области, а также в Курской и Брянской областях, объявили режим контртеррористической операции (КТО). Решение приняли из-за повышения уровня диверсионно-террористических угроз со стороны ВСУ.

Росгвардия объявила, что в зоне контртеррористической операции в приграничных регионах личный состав ведомства ведёт поиски украинских диверсантов. Уточняется, что сотрудники федеральной службы также обеспечивают защиту важных объектов, охрану правопорядка и усиление контроля в сфере оборота оружия.