Москва, 10 августа, 2024, 22:05 — ИА Регнум. Россия должна предотвращать атаки ВСУ, подобные нападению на Курскую область, с помощью создания буферной зоны и нанесения упреждающих ударов по противнику, заявил 10 августа депутат Государственной думы Алексей Чепа.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Речь идет о буферной зоне для обеспечения безопасности наших территорий», — уточнил он в своём Telegram-канале.

Кроме того, по мнению парламентария, необходимо изучать механизмы снабжения оружием украинской армии. Чепа отметил, что для этого требуется лишить Киев возможности перевозить грузы через Днепр.

Депутат пояснил, что в настоящее время снабжение ведётся ВСУ постоянно и для них возводятся укрепления, что недопустимо. Он также указал на украинские базы, расположенные рядом с границей РФ. Чепа предположил, что с этих объектов Киев может запускать в сторону России.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа ВСУ совершили две попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Российским военным удалось отбить обе атаки.

Президент России Владимир Путин назвал действия украинской армии масштабной провокацией. Он подчеркнул, что украинские войска обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют ракеты для ударов.

10 августа Минобороны РФ объявило, что российские военные пресекли попытки прорыва мобильных групп украинских формирований в приграничных районах Курской области. В этом участвовали бойцы группировки «Север» и подтянувшиеся резервы.