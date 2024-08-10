Минск, 10 августа, 2024, 21:07 — ИА Регнум. Министерство обороны Белоруссии опубликовало видео с обломками сбитых украинских дронов. Кадры показали в эфире телеканала ОНТ.

Кадр из видео

На кадрах видны разбросанные по лесу крылья и другие части сбитых беспилотных летательных аппаратов.

Отмечается, что найденные дроны имели произведённые в государствах НАТО компоненты, причём они могли собираться вместе с инженерами из стран альянса.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа над территорией Белоруссии и России уничтожили воздушные цели, двигавшиеся со стороны Украины. В белорусском оборонном ведомстве заявили, что после пересечения украинскими дронами госграницы была отдана команда на их ликвидацию.

В минобороны республики отметили, что действия ВСУ можно рассматривать как провокацию и попытку вовлечь страну в конфликт.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен лично прибыть на границу с Украиной и разобраться с напряжённой ситуацией. Он предупредил украинское руководство об ответных мерах на любые провокации.

МИД Белоруссии вызвал временную поверенную в делах Украины в стране Ольгу Тимуш. Ей заявили, что могут поставить вопрос о целесообразности дальнейшего присутствия в Минске украинского посольства.