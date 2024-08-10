Херсон, 10 августа, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Ураганный ветер повредил опоры линий электропередачи, из-за чего несколько районов Херсонской области остались без света. Об этом 10 августа сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Neal Waters/Global Look Press

«Линии электропередачи на 150 кВ в Запорожской области оказались повреждены из-за ураганного ветра и сильного дождя», — написал он в Telegram-канале.

Сальдо отметил, что без электричества остались населённые пункты Генического, Новотроицкого, Каховского, Новокаховского и частично Ивановского муниципальных округов Херсонской области.

Глава региона добавил, что для решения проблемы создан оперативный штаб, на месте работают ремонтные бригады.

Как передавало ИА Регнум, в июле Министерство энергетики РФ заявило, что из-за аномально высокой температуры в четырёх регионах России были проблемы с электроснабжением. Отключения происходили в Ростовской и Астраханской областях, Адыгее и Краснодарском крае.