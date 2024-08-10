Белгород, 10 августа, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Две женщины и один мужчина 10 августа пострадали в результате обстрела Белгородской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Одна из атак произошла на глазах у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Кадр из видео

«На дороге в Грайворонском городском округе перед нами произошла атака на автомобиль», — написал он в своём Telegram-канале.

У одной из женщин диагностировали черепно-мозговую травму и осколочное ранение плеча, у второй — осколочные ранения спины. Губернатор помог медикам разместить пострадавших в карете скорой помощи. Их доставили в городскую больницу № 2 г. Белгорода.

В селе Коновалово Волоконовского района дрон атаковал машину, припаркованную возле дома. Она получила повреждения, также осколками посечён рядом стоящий молоковоз. В поселке Политотдельский Белгородского района беспилотник взорвался возле легкового авто.

Позднее ВСУ обстреляли Шебекино. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги скорая забрала в белгородскую городскую больницу. После двух обстрелов в трёх многоквартирных домах повреждены остекление и фасады. Есть разрушения в трёх частных домах: выбиты окна, повреждены кровли, фасады и перебита газовая труба.

Как сообщало ИА Регнум 10 августа, в районе пяти часов вечера российские дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. В этот же день дроны нанесли удары по двум населённым пунктам. Один из дронов ударил по автомобилю на парковке в Белгородском районе. ВСУ также нанесли удар дроном по хутору Климовое в Борисовском районе.

В регионе с 10 августа начал действовать режим контртеррористической операции (КТО). Он предусматривает применение некоторых специальных мер и временных ограничений, в том числе проверку документов, удостоверяющих их личность.