Вашингтон, 10 августа, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил журналистам, что не видит ничего плохого в участии граждан РФ в Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе.

HC Dynamo Moscow/Global Look Press Александр Овечкин

Он напомнил, что были те, кто участвовал на аналогичных условиях на ОИ в Пекине в 2022 году, но тогда не было массовой критики в адрес спортсменов.

«Если взять тот же Пекин, когда все были в нейтральном статусе, их же никто не осуждал? Не вижу ничего плохого», — процитировало хоккеиста 10 августа издание aif.ru.

Как сообщало ИА Регнум, Международный олимпийский комитет допустил до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе 15 российских спортсменов в пяти видах спорта. Им запретили демонстрировать национальную символику. Кроме того, её не разрешается использовать болельщикам во время соревнований.

Российских атлетов при этом не допустили до участия в церемонии открытия Олимпиады. Им также не позволят присутствовать на закрытии Игр.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о праве российских спортсменов самостоятельно решать, участвовать в Олимпийских играх или нет. Атлеты даже в нейтральном статусе будут отстаивать свой флаг, и в Кремле будут гордиться ими, подчеркнул он.