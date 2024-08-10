Горловка, ДНР, 10 августа, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Число раненных в результате обстрела Горловки со стороны украинских военных возросло до 14. Об этом 10 августа сообщил мэр города Иван Приходько.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Горловка. Мирный жилой массив. Прицельный удар ВФУ. 14 раненых. Это ужас. Нет слов», — написал он в Telegram-канале.

Ранее Приходько сообщал, что ВСУ нанесли удар по жилому массиву «Солнечный».

Как передавало ИА Регнум, 7 июля в ходе массированного обстрела Горловки погиб мирный житель, ещё 11 человек получили ранения. Также в результате атаки в Никитовском районе были повреждены объекты инфраструктуры, в том числе многоквартирные и частные дома.

6 июня Горловка подверглась, по словам жителей, одной из самых массированных атак со стороны украинских боевиков. Снаряды прилетали сериями в большом количестве, люди укрылись в подвалах и не выходили оттуда всю ночь.