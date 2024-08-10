Число раненных в результате обстрела Горловки возросло до 14
Горловка, ДНР, 10 августа, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Число раненных в результате обстрела Горловки со стороны украинских военных возросло до 14. Об этом 10 августа сообщил мэр города Иван Приходько.
«Горловка. Мирный жилой массив. Прицельный удар ВФУ. 14 раненых. Это ужас. Нет слов», — написал он в Telegram-канале.
Ранее Приходько сообщал, что ВСУ нанесли удар по жилому массиву «Солнечный».
Как передавало ИА Регнум, 7 июля в ходе массированного обстрела Горловки погиб мирный житель, ещё 11 человек получили ранения. Также в результате атаки в Никитовском районе были повреждены объекты инфраструктуры, в том числе многоквартирные и частные дома.
6 июня Горловка подверглась, по словам жителей, одной из самых массированных атак со стороны украинских боевиков. Снаряды прилетали сериями в большом количестве, люди укрылись в подвалах и не выходили оттуда всю ночь.