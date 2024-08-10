Минск, 10 августа, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Белоруссия может поставить вопрос о целесообразности дальнейшего присутствия в Минске посольства Украины. Об этом заявили вызванному в МИД временной поверенной в делах Украины в стране Ольге Тимуш.

Виктор Толочко/РИА Новости

Украинскому дипломату была передана нота решительного протеста из-за нарушения границы республики группой беспилотников, запущенных с территории Украины. МИД потребовал принять меры для исключения подобных инцидентов. Отдельно было подчёркнуто, что они способствуют эскалации конфликта в регионе.

«Особо было указано на то, что, если дипломатическое представительство Украины в Беларуси не сможет влиять на предотвращение таких провокаций, белорусской стороной будет поставлен вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске», — отмечается в публикации, размещенной на сайте белорусского министерства.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа над территорией Белоруссии и России уничтожили воздушные цели, двигавшиеся со стороны Украины. В белорусском оборонном ведомстве заявили, что после пересечения украинскими дронами госграницы была отдана команда на их ликвидацию.

В минобороны страны заявили, что действия ВСУ можно рассматривать как провокацию и попытку вовлечь республику в конфликт.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен лично прибыть на границу с Украиной и разобраться с напряжённой ситуацией. Страна уведомила украинское руководство об ответных мерах на любые провокации со стороны Киева.