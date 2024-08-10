Москва, 10 августа, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

Отмечается, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России пресечена около 17:50 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 10 августа российские силы ПВО сбили 26 дронов в Курской области и шесть в Ярославской. Вечером 9 августа было перехвачено четыре ракеты и четыре беспилотника.

ВСУ в ходе атак на Курскую область обстреливают гражданские объекты и транспорт. 6 августа при ударе украинского дрона по селу Комаровка погиб водитель автомобиля. В тот же день в Рыльском районе погиб водитель микроавтобуса, в который попал украинский беспилотник.