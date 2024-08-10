Минск, 10 августа, 2024, 19:10 — ИА Регнум. МИД Белоруссии предупредил временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш, что Минск оставляет за собой право на ответные действия для защиты территории государства в случае новых провокаций со стороны киевского режима.

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«Украинскому дипломату был заявлен решительный протест и передана соответствующая нота в связи с нарушением границы республики группой беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины», — сообщило в субботу, 10 августа, белорусское внешнеполитическое ведомство.

Белоруссия потребовала от украинской стороны предпринять меры для исключения инцидентов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации в регионе.

МИД также предупредил Тимуш о том, что если дипломатическое представительство Украины в Минске не сможет влиять на предотвращение таких провокаций, белорусской стороной будет поставлен вопрос о целесообразности дальнейшего присутствия загранучреждения на территории страны.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 9 августа над территорией России и Белоруссии уничтожили воздушные цели, двигавшиеся со стороны Украины. В белорусском оборонном ведомстве заявили, что после пересечения украинскими дронами госграницы была отдана команда на их ликвидацию.

В минобороны Белоруссии заявили, что действия ВСУ можно рассматривать как провокацию и попытку вовлечь республику в конфликт. МИД страны расценил инцидент с пролётом беспилотника ВСУ как эскалацию. Министерство обратило внимание на то, что Киев совершает провокации в отношении Минска при попустительстве или даже подстрекательстве внешних игроков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил Украину об ответе на любые провокации.