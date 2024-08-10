Курск, 10 августа, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Глав приграничных районов Курской области, где фиксируют нарушения связи, обеспечат спутниковыми телефонами, сообщил 10 августа на брифинге представитель Общероссийского народного фронта.

Александр Щербак/ТАСС

«Сейчас будем выдавать для глав районов, где со связью плохо, спутниковые телефоны. <…> Для того чтобы они всегда активно могли выходить на связь», — сказал он.

Отмечается, что выдачу средств связи планируют начать с понедельника, 12 августа.

Как сообщало ИА Регнум, в Курской области 9 августа DDoS-атаки привели к проблемам с мобильной связью и интернетом. Днём ранее в регионе отразили массированную DDoS-атаку. Она велась на региональные сервисы, нагрузка которых на пике составляла от 35 тыс. до 105 тыс. запросов в секунду на каждый адрес сети.

В трёх регионах страны, в числе которых и Курская область, 10 августа ввели режим контртеррористической операции (КТО) в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины. В Национальном антитеррористическом комитете назвали беспрецедентной украинскую попытку дестабилизации обстановки в некоторых регионах России.

Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) 6 августа совершили две попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Российские военные продолжают уничтожать формирования противника в приграничных районах региона. За последние сутки были ликвидированы до 175 бойцов и 36 единиц бронетехники. В районе Суджи ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников.