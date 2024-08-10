В Курской области главы приграничных районов получат спутниковые телефоны
Курск, 10 августа, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Глав приграничных районов Курской области, где фиксируют нарушения связи, обеспечат спутниковыми телефонами, сообщил 10 августа на брифинге представитель Общероссийского народного фронта.
«Сейчас будем выдавать для глав районов, где со связью плохо, спутниковые телефоны. <…> Для того чтобы они всегда активно могли выходить на связь», — сказал он.
Отмечается, что выдачу средств связи планируют начать с понедельника, 12 августа.
Как сообщало ИА Регнум, в Курской области 9 августа DDoS-атаки привели к проблемам с мобильной связью и интернетом. Днём ранее в регионе отразили массированную DDoS-атаку. Она велась на региональные сервисы, нагрузка которых на пике составляла от 35 тыс. до 105 тыс. запросов в секунду на каждый адрес сети.
В трёх регионах страны, в числе которых и Курская область, 10 августа ввели режим контртеррористической операции (КТО) в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины. В Национальном антитеррористическом комитете назвали беспрецедентной украинскую попытку дестабилизации обстановки в некоторых регионах России.
Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) 6 августа совершили две попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Российские военные продолжают уничтожать формирования противника в приграничных районах региона. За последние сутки были ликвидированы до 175 бойцов и 36 единиц бронетехники. В районе Суджи ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников.