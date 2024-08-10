Дублин, 10 августа, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Атаки украинских вооружённых формирований в Курской области закончатся их сокрушительным разгромом. Об этом 10 августа заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Sergii Kharchenko/Global Look Press

«Последний рывок для Украины, что характерно, произойдёт внутри России. И, как и многие другие до неё, она будет, конечно же, уничтожена», — отметил он.

Боуз подчеркнул, что киевские власти готовы пожертвовать любым количеством граждан для выполнения приказов Вашингтона и Лондона.

Эксперт добавил, что Запад продолжает идти по пути эскалации, подводя своих людей к мировой войне.

Как ранее сообщало ИА Регнум, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка, 20 бронетранспортёров, восемь боевых машин пехоты, 88 боевых бронированных машин, а также 13 автомобилей.

В районе Суджи были уничтожены 15 иностранных наёмников ударом ракеты с термобарической головной частью.

ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Президент России Владимир Путин назвал действия украинских военных масштабной провокацией. Он подчеркнул, что войска киевского режима обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют ракеты для таких ударов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международное сообщество осудить преступные атаки Киева на российскую территорию. Дипломат также назвала атаку ВСУ очередным террористическим актом.