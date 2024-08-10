Москва, 10 августа, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Российские дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Министерство обороны.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

«Около 17:05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее, 10 августа, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские беспилотники нанесли удары по двум населённым пунктам. Один из дронов ударил по автомобилю на парковке в Белгородском районе. ВСУ также нанесли удар дроном по хутору Климовое в Борисовском районе.

В ночь на 10 августа украинские беспилотники попытались ударить по одному из предприятий на территории Ярославской области. Российские силы ПВО сбили несколько подлетающих к городу дронов.

Минобороны России проинформировало о том, что в ночь с 9 на 10 августа над территорией Ярославской области силы противовоздушной обороны обезвредили шесть украинских БПЛА, а в небе над Курской областью — 26.