Сочи, Краснодарский край, 10 августа, 2024, 19:13 — ИА Регнум. В Сочи сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который украл деньги у девушки на первом свидании и после потратил их в букмекерской конторе. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе городского УВД.

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О краже кредитной банковской карты в полицию посёлка Красная Поляна сообщила местная жительница. Она рассказала, что познакомилась в кафе с мужчиной и после встречи он проводил её домой на такси. Утром девушка обнаружила, что с её карты списали 230 тыс. рублей.

Потерпевшая знала только имя и номер злоумышленника. Она связалась с ним в социальной сети и назначила встречу, на которой его задержали полицейские.

Им оказался ранее судимый 40-летний житель Сочи. Кредитную карту он украл у спутницы во время поездки в такси, а деньги проиграл в букмекерской конторе на ставках.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража в крупном размере»). Его заключили под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая житель Кировской области обокрал эскортницу на 1 млн рублей, чтобы расплатиться с судебными приставами за долги банку. Мужчина вынес из квартиры наличные и ценные вещи. Пострадавшая обратилась в полицию. Правоохранители быстро установили подозреваемого и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Оказалось, что задержанный уже был судим за подобные преступления, также привлекался и по другим статьям.

В июне источник ИА Регнум сообщил, что 39-летнюю москвичку обокрали на остановке общественного транспорта в центре столицы, где она уснула после пятничной вечеринки. Проснувшись, женщина обнаружила, что у неё пропал мобильный телефон и швейцарские часы. Сумма ущерба составила 600 тысяч рублей. Пострадавшая написала заявление в полицию.