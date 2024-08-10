Триполи, 10 августа, 2024, 18:02 — ИА Регнум. В столице Ливии Триполи 10 августа вступила в силу договорённость о временном прекращении огня. Об этом сообщил официальный представитель службы спасения и чрезвычайных ситуаций Триполи Усама Али.

Yousef Murad/AP/TASS

Он сообщил, что противоборствующие стороны — правительство национального единства Абдельхамида Дбейбы и правительство Усамы Хаммада — договорились о перемирии между поддерживающими их вооружёнными формированиями.

«Был обеспечен безопасный коридор для вывода более 60 семей. Продолжается работа по эвакуации остальных», — процитировала «Газета.Ru» источник в центре экстренной медицинской помощи Триполи.

Как сообщало ИА Регнум, в Ливии действует два не признающих друг друга правительства. Правительство Дбейбы находится в Триполи. Вотум доверия ему вынес в марте 2021 года ливийский парламент. Правительство Хаммада базируется в Бенгази, его поддерживает ливийская национальная армия Халифы Хафтара.

В июле прошлого года президент Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с главой президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи. Российский лидер сообщил о планах Москвы и далее содействовать урегулированию ситуации в Ливии на основе обеспечения «единства, суверенитета и территориальной целостности» страны.