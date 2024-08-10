Минск, 10 августа, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Пролёт украинских беспилотников над территорией Белоруссии является эскалацией ситуации и попыткой расширить зону конфликта в регионе, сообщило 10 августа белорусское министерство иностранных дел.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

«Данные преступные действия радикально эскалируют ситуацию и представляют собой опасную попытку расшить зону текущего в нашем регионе конфликта», — сообщил МИД Белоруссии.

В ведомстве отметили, что запуск Вооружёнными силами Украины (ВСУ) дронов на территорию Белоруссии может спровоцировать конфликт в регионе, который впоследствии перекинется на Евросоюз.

«Победителей не будет! Остудите своих воинствующих политиков!» — обратился белорусский МИД к народам соседней Европы.

Министерство также обратило внимание на то, что киевский режим совершает провокации в отношении Минска при попустительстве или даже подстрекательстве внешних игроков.

МИД Белоруссии также предупредил, что страна будет в полной мере использовать своё право на самооборону и должным образом отвечать на любые провокации.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 9 августа над территорией России и Белоруссии уничтожили воздушные цели, двигавшиеся со стороны Украины. В министерстве обороны Белоруссии заявили, что дежурные силы ПВО обнаружили беспилотники, следовавшие в направлении республики. После пересечения госграницы была отдана команда на их уничтожение. Часть дронов ВСУ ликвидировали, а остальные, находящиеся вне зоны поражения средств ПВО, были взяты под контроль и переданы на сопровождение российской стороне.

В минобороны Белоруссии заявили, что действия ВСУ можно рассматривать как провокацию и попытку вовлечь республику в конфликт.

Белорусский лидер Александр Лукашенко предупредил Украину об ответе на любые провокации. Глава республики намерен лично на месте решить вопрос с напряжённой ситуацией на границе. Правительство Белоруссии инициирует консультации с союзниками и партнёрами.